صندوق النقد الدولي و منظومة الكوميسيون المالي الجديد التبعية يضعان تونس على سكة الإنهيار التام... - عمران مختار حاضري

2021/06/08 | 02:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عمران_مختار_حاضري صندوق النقد الدولي و منظومة "الكوميسيون المالي الجديد " التبعية الحاكمة، يضعان تونس على سكة الإنهيار التام في سيناريو دراماتيكي أخطر من الذي حصل في اليونان في السنوات الأخيرة...



!* خاطرة على هامش زيارة الوفد التونسي لواشنطن للتسول لدى صندوق النقد الدولي و التفاوض على التدمير الهيكلي للوطن و انتهاك سيادته و مزيد تفقير الشعب و ابادته ...



:* و كما هو معلوم صندوق النقد الدولي اصبح آلية ......





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