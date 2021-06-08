ضرائب الدخل في مشروع موازنة مصر 2022/2021 - إلهامي الميرغني

2021/06/08 | 02:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#إلهامي_الميرغني يشكل النظام الضريبي في أي دولة الركيزة الرئيسية لتمويل الانفاق الحكومي ، كما يلعب النظام الضريبي الدور الرئيسي في إعادة توزيع الثروة والدخل في أي دولة ، وعندما رفع ثوار يناير شعار " العدالة الاجتماعية " ضمن شعارات ثورة يناير الرئيسية كان الحديث عن اصلاح النظام الضريبي ليقوم بدوره في إعادة توزيع الثروة والدخل واداة لتحقيق العدالة الاجتماعية.



لذلك نهتم عند تحليل الموازنة بالتوقف في محطة الموارد الضر ......





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