التربية تستعد لإطلاق استمارة تشغيل خريجي المهني

2021/06/08 | 02:36 - المصدر: الصباح

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بغداد: الصباح

تستعدّ وزارة التربية لإطلاق استمارة خاصة لتشغيل خريجي التعليم المهني في القطاعين العام والخاص.



وقال مدير عام التعليم المهني بالوزارة دريد ضاري الحيالي، لـ"الصباح": إنَّ "المشروع يهدف إلى إصلاح وتطوير المدارس والجامعات المهنية ضمن المحافظات المذكورة"، مشيراً إلى أنَّ "الوزارة نفذت جولات ميدانية للاتفاق على اختيار المدارس المشمولة بالمشروع.

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