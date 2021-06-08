الكهرباء: نسب متقدمة في أعمال الصيانة والتأهيل

2021/06/08 | 02:36 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: طارق الاعرجي

أعلنت وزارة الكهرباء قرب إطلاق الجانب الإيراني كميات إضافيَّة من الغاز بما يتلاءم وسد جزء من حاجة الوزارة لتشغيل عدد من المحطات الكهربائية التي تعتمد عليه، وبينما أكدت إنجازها نسباً متقدمة في أعمال إعادة التأهيل والصيانة للوحدات ونصب المحطات الثانوية والتحويلية، عبرت الوزارة عن أملها بأنْ تكون ساعات التجهيز في الأيام المقبلة أفضل مما هي عليه الآن.

وقال الناطق باسم وزارة الكهرباء أحمد العبادي لـ"الصباح": إنَّ "الأيام القليلة الماضية شهدت مباحثات معمَّقة بين المسؤولين في الوزارة والجانب الإيراني لجدولة الديون ومعاودة الأخير ضخّ الغاز باتجاه العراق وفق الكميات التي كانت عليها في السابق والتي تصل إلى 70 مليون متر مكعب قياسي يومياً ليتسنى إدخال طاقة إضافية للمنظومة تصل إلى 4 آلاف ميغاواط، ما يسهم بزيادة ساعات التجهيز للمواطنين لاسيما أنَّ حجم الإنتاج الحالي يقارب 18 الف ميغاواط".

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