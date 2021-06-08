الصحة: الموجة الثانية لم تنته.. يجب الإبقاء على الحظر الجزئي

2021/06/08 | 02:50 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

شددت وزارة الصحة، على ضرورة الإبقاء على الحظر الجزئي للوقاية من فيروس كورونا خلال الوقت الحالي.

وقال مدير الصحة العامة بالوزارة رياض عبد الأمير في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إن "تراجع حالات الإصابة بكورونا بطيء جدًا"، مبينًا أن "الوضع ما زال خطرًا".

وأضاف، "ما زلنا نسجل عدد إصابات لكن الأهمية التي تؤخذ بنظر الاعتبار هي معدل الإصابات قياسًا بعدد الفحوصات اليومية والتي تصل حاليًا إلى 10% من عدد الفحوصات"، مشيرًا إلى أنه "بعد ذروة الموجة الأولى انخفض المعدل إلى 2%، أما الآن فلم نصل حتى إلى 5%".

وأكد أن "الموجة الثانية لم تنته بعد"، لافتًا إلى "أننا لا نستطيع أن نتكهن بوجود موجة ثالثة لكورونا، لأن هذا يعتمد على الوضع الوبائي العالمي ومدى زيادة نسبة الملقحين في العالم وفي العراق".

وبشأن حظر التجوال الجزئي، أوضح عبد الأمير أنه "يجب الإبقاء على الحظر الجزئي في الوقت الحالي".

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