"لا أستطيع إخراج صوت الصراخ من رأسي".. مشاهد الصدمة والرعب بعد الاعتداء على أسرة مسلمة بكندا

2021/06/08 | 02:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "الصراخ" و"الركض في كل مكان" هكذا وصفت شاهدة عيان مشاهد الصدمة والرعب التي "لن تنساها" في حادثة الاعتداء على عائلة مسلمة في شمال غرب مدينة لندن بمقاطعة أونتاريو الكندية، مساء الأحد

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