2021/06/08 | 03:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهد رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، روغيريو كابوكلو، بتبرئة اسمه في تحقيق تجريه لجنة الأخلاقيات، الاثنين، مع انتشار مزاعم تتعلق بالتحرش في وقت حساس قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة "كوبا أميركا"، والمباراة النهائية للتأهل لكأس العالم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قبل انطلاق "كوبا أميركا".. رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم يرد على اتهامات التحرش الجنسي) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قبل انطلاق "كوبا أميركا".. رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم يرد على اتهامات التحرش الجنسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).