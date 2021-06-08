"اعتمدته الخارجية في تحقيقاتها".. صحيفة: تقرير أميركي سري يرجح أصل فيروس كورونا

2021/06/08 | 03:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلص تقرير صادر عن مختبر حكومي أميركي، الاثنين، حول أصول مرض كوفيد-19، أن الفرضية التي تدعي أن الفيروس تسرب من مختبر صيني في ووهان معقولة وتستحق المزيد من التحقيق، وفقًا لما نقلته "وول ستريت جورنال" عن أشخاص مطلعين على الوثيقة السرية.

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