للوصول إلى حل سلمي في الكاميرون.. واشنطن تفرض قيودا على بعض الأفراد

2021/06/08 | 04:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرضت الولايات المتحدة، الاثنين، عقوبات على أفراد ينخرطون في الصراع الدائر في الكاميرون، ويزكون الحرب الدائرة بين القوات الحكومية والمتمردين، في سبيلها لتكثيف الضغوط من أجل الوصول إلى حل سلمي للصراع.

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