تشاني روزنبرج 1922-2021.. وداعًا - مصطفى عبد الغني

2021/06/08 | 05:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصطفى_عبد_الغني ترجمة مصطفى عبد الغنيقضت تشاني روزنبرج، التي توفيت أمس عن عمر 99 عامًا، حياتها في النضال ضد الظلم الذي لا يزال قائمًا في قلب السياسة العالمية حتى اليوم.وُلدت تشاني في جنوب إفريقيا عام 1922، وشهدت، كيهودية في جنوب إفريقيا ثم في جزء من المملكة البريطانية، معاداة السامية التي تصاعدت، في أوروبا، نحو أهوال الهولوكوست.



وفي نفس الوقت كانت شاهدةً على العنصرية المروعة ضد السود التي تم تقني ......





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