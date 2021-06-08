رئيس الوزراء يلتقي رجال دين مسيحيين: نحل «الأمور المعقدة» بالحوار لحقن الدماء

2021/06/08 | 05:57 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

بحث قادة مسيحيي العراق مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس الاثنين، ما قالوا انها اوضاع مكونهم المهمشة وظروف البلاد المعقدة مؤكدا لهم انه يعمل بعقلانية على حلّ الأمور عبر الحوار لحقن الدماء.



وقال الكاردينال لويس روفائيل ساكو بطريرك الكلدان الكاثوليك في العراق والعالم انه اجتمع في القصر الحكومي بالمنطقة الخضراء وسط بغداد رفقة المعاون روبرت سعيد جرجيس مع الكاظمي وناقش معه الاوضاع العامة للبلاد وظروف المسيحيين في العراق.



وأشار في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه الى ان رئيس الوزراء قد علق على رسالة كان قد وجهها اليه في الثاني من الشهر الحالي وقدم فيها رؤيته حول شكل الدولة ومستقبلها وتطرق للتوقعات بتأجيل الانتخابات حيث وصفها بانها «عبّرت بدقة عن الوضع المعقّد في العراق».



وأضاف انه قدم للكاظمي شرحا لوضع المكون المسيحي المهمَّش والذي يعاني من البطالة وغياب مشاريع تنموية في بلدات سهل نينوى الشمالي ورد عليه مؤكدا انه «يعمل من أجل حلّ الامور بعقلانية وعِبر الحوار خصوصاً لحقن الدماء»، موضحا ان «المشكلة هي سياسية بامتياز وتمنى ان ينهض البلد الذي لا تنقصه الثروات الطبيعية والقدرات البشرية».



وقد اثنى الكاردينال على أسلوب الكاظمي واسلوبه الهاديء واعتماده على الحوار.

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