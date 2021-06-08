2021/06/08 | 05:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وكالة فرانس برس حقيقة فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ادعى ناشروه أنه يظهر "شمسا اصطناعية" ابتكرتها الصين لإضاءة الليل

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