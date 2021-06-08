الولايات المتّحدة تعتزم التفاوض مع تايوان على اتفاق تجاري

2021/06/08 | 06:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الاثنين، أنّ الولايات المتّحدة ستبدأ قريباً التفاوض مع تايوان على اتفاق تجاري، في خطوة من شأنها أن تثير غضب الصين التي تعتبر الجزيرة جزءاً لا يتجزّأ من أراضيها.

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