صاحب رقم قياسي.. لاعب أسترالي يرفض ضم اسمه إلى

2021/06/08 | 07:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت رابطة الدوري الأسترالي لكرة القدم، الثلاثاء ، أن لاعب كرة القدم السابق من السكان الأصليين آدم جودز، الذي انسحب من دوري كرة القدم الأسترالي في عام 2015، رفض الانضمام إلى قاعة مشاهير الرياضة.

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