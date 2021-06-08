"بعد نشر صورها الخاصة".. "أبل" تدفع الملايين لامرأة أصلحت هاتفها بمركز صيانة

2021/06/08 | 07:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدمت شركة "أبل" تسوية قيمتها تصل إلى الملايين الدولارات لاحدى مستخدمات هواتف "أيفون"، بعدما قام مركز صيانة معتمد من قبل الشركة بتسريب صور ومقاطع فيديو خاصة بها على موقع "فايسبوك"، بحسب ما ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية.

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