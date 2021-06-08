2021/06/08 | 08:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردت وزارة الداخلية المصرية، الثلاثاء، على دعوى أقامها محاميان مصريان أمام القضاء الإداري يطالبان فيها الحكومة بتمكين النساء المصريات والعربيات من الإقامة في فنادق وحدهن، دون الحاجة لمحرم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر.. بيان رسمي يوضح حقيقة "منع الخليجيات" من الإقامة في الفنادق ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصر.. بيان رسمي يوضح حقيقة "منع الخليجيات" من الإقامة في الفنادق ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).