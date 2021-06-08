الصين: تسييس منشأ كورونا يشبه الأكاذيب حول امتلاك العراق أسلحة دمار شامل

2021/06/08 | 08:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني شبهت الصين الاتهامات الموجهة إليها بشأن منشأ فيروس كورونا، بما وجّه للعراق من اتهامات باطلة بامتلاكه أسلحة دمار شامل قبل سنوات.وكتب المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن ليو بينغيو على “تويتر”، […]

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