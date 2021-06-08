عمرها مائة وستة اعوام.. راقصة تحذف كلمة 'عجوز من قاموسها'

2021/06/08 | 08:25 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تبدو إيلين كرامر ذات الأعوام الستة بعد المائة في أوج عطائها.

فمن دار الرعاية في سيدني، تكتب القصص يوميا وتنشر الكتب وتشارك في واحدة من أكثر مسابقات الرسم شهرة في أستراليا.

بعد عقود من الزمن أمضتها خارج بلدها، عادت إيلين إلى مسقط رأسها في سيدني وهي في عمر التاسعة والتسعين، ومنذ ذلك الحين وهي تتعاون مع فنانين لصناعة كثير من الأفلام المصوّرة التي تستعرض فيها موهبتها الأساسية وشغفها الأكبر طوال حياتها: الرقص.

لا تزال إيلين ترقص وتؤدي حركات رشيقة ودرامية مستخدمة في أغلب الأوقات النصف العلوي من جسدها.



وفي السنوات الأخيرة صممت بنفسها عددا من الرقصات.

وتقول لبي بي سي: "انشغلت كثيرا منذ عودتي إلى سيدني، أديت ثلاث حفلات رقص كبيرة في المعهد الوطني للفنون المسرحية وفي مسارح مستقلة.



شاركت في مهرجانين كبيرين للرقص في أديلايد وبريسبان، وشاركت في فيلم، وقدمت العديد من العروض الراقصة، وكتبت ثلاثة كتب، واليوم في يوم عطلتني أجري مقابلة معك!".

N.A

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