سرقة 27 ألف دولار من منزل الفنان الكويتي داود حسين

2021/06/08 | 08:56 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تعرض الفنان الكويتي داود حسين، إلى سرقة مبلغ مالي بقيمة 4 آلاف دينار ما يعادل 27 ألف دولار، ما دفعه إلى نقديم بلاغ إلى الجهات الأمنية.

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وقال مصدر أمني لصحيفة "الأنباء" الكويتية، إن "الفنان داود سجل قضية في مخفر ميدان حولي اتهم فيها وافداً سريلانكياً بسرقة هذا المبلغ منه".

وأشار المصدر الأمني إلى "مباشرة الجهات المعنية التحقيق مع الفنان بشأن القضية في حين لم تثبت التحريات حتى الآن تورط الوافد بالسرقة".

ولم يكشف المصدر عن تفاصيل أخرى بشأن الحادثة التي تداولتها الحسابات الإخبارية المحلية، في حين لم يتطرق إليها الفنان داوود عبر حسابه في ”أنستغرام“.

ويعتبر الفنان داوود حسين أحد أبرز نجوم الكويت، بدأ مسيرته الفنية نهاية سبعينيات القرن الماضي، وقدم خلال مسيرته الفنية العديد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية إضافة إلى مشاركته ببعض الأفلام.



واشتهر الفنان داوود بأعماله الكوميدية.

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