محافظة بغداد تصدر تحذيرا لاصحاب المولدات المخالفين

2021/06/08 | 08:56 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكدت محافظة بغداد، الثلاثاء، شنها حملة اعتقالات بحق اصحاب المولدات المخالفين للتسعيرة الرسمية.

وقال معاون محافظ بغداد لشؤون الصحة والطاقة قيس الكلابي في تصريح لجريدة الصباح، اليوم (8 حزيران 2021) أن "المحافظة خولت الوحدات الإدارية لتحديد سعر الأمبير، نظرا لاختلاف التجهيز بين المناطق"، مؤكدا "شنها حملة اعتقالات بحق أصحاب المولدات المخالفين للتسعيرة لاسيما بمناطق الوحدة والصدر والمنصور والغزالية، مع وجود متابعة للمناطق الأخرى، من لجان التفتيش وعمليات بغداد والأمن الوطني".

وكانت المحافظة قد حددت في وقت سابق سعر الأمبير الواحد للتشغيل 24 ساعة (الذهبي) بـ12 ألف دينار، وسبعة آلاف دينار للتشغيل الاعتيادي لـ 12 ساعة وبالتناوب مع الوطنية.

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