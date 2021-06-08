بعد حكم نتانياهو.. كيف سيكون المشهد في رئاسة الوزراء الإسرائيلية؟

2021/06/08 | 09:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ 12 عاما متواصلة تولى، بنيامين نتانياهو، رئاسة الحكومة في إسرائيل، ومنذ ذلك الوقت فاز في عدة انتخابات، ونجا من أزمات سياسية، وخاض معارك عسكرية عدة، لكن المشهد اختلف بعد تحالف خصومه السياسيين، بهدف تشكيل حكومة ائتلافية، من المرتقب أن تواجه تصويتا لمنحها الثقة في البرلمان، يوم 14 يونيو الجاري.

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