بافل طالباني: على الجميع السعي للحفاظ على كيان اقليم كوردستان

2021/06/08 | 09:13 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتمع بافل طالبانى الرئيس المشترك للاتحاد الوطنى الكوردستانى فى بغداد مع جينين بلاسخارت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق.

فى الاجتماع استعرض بافل طالبانى موقف ورؤية الاتحاد الوطنى الكوردستانى حول مجمل القضايا، مؤكدا مساندته التنسيق والتفاهم بين القوى والاطراف الكوردستانية، مشيرا الى أنه ينبغى على الجميع السعى للحفاظ على كيان الاقليم وأن نكون شركاء حقيقيين فى الادارة وعملية اتخاذ القرار فى القضايا المصيرية، مؤكدا مساندة المساعى الدولية التى تهدف الى تطوير تجربة اقليم كوردستان.

فيما يتعلق بالانتخابات فى العراق، شدد الرئيس المشترك للاتحاد الوطنى الكوردستانى على انتخابات حرة ونزيهة ودعا الامم المتحدة بأن يكون لها دور مهم وفعال فى عملية مراقبة الانتخابات وانجاح التجربة الديمقراطية فى البلد.

وفى الاجتماع تطرق الجانبان الى مبدأ التعايش وقبول الآخر، واكدوا على احياء روح الوئام ما بين جميع الاقوام والمكونات، واعلنوا بأن الجميع يستطيعون أن يشاركوا فى بناء بلد آمن ومستقر والعمل من اجل المصالح العليا للبلاد.

PUKmedia / خاص

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