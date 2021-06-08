شركات تركيا تباشر بتنفيذ (400)مشروع في نينوى

2021/06/08 | 09:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/أعلنت الحكومة المحلية في محافظة نينوى عن البدء بتنفيذ 400 مشروع من قبل الشركات التركية وبطراز التركي.وقال محافظ نينوى نجم الجبوري للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا / ان الشركات التركية باشرت بتنفيذ 400 مشروع ب وفق الطراز التركي الذي هو الاول من نوعه في المحافظة "وبين الجبوري ان" الحكومة المحلية قدمت كافة التسهيلات لهذه الشركات لانجاز اعمالها "./انتهى

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