السيد السيستاني يعزي بوفاة آية الله الشيخ محمد تقي شريعتمداري

2021/06/08 | 09:13 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزى المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني، بوفاة اية الله الشيخ محمد تقي شريعتمداري....

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