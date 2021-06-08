الفيلا المسكونة - محمد زكريا توفيق

2021/06/08 | 09:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_زكريا_توفيق اسمي سامي فريد.



من الزقازيق عاصمة محافظة الشرقية.



قضيت 6 سنوات في كلية العلوم قسم رياضة بحتة.



بعد التخرج، رماني مكتب التنسيق، أيام جمال عبد الناصر، على بلد فلاحين اسمها القرين، لكي أعمل مدرس رياضيات في مدرسة إعدادي.



يا اخوانا كلية العلوم ليس لها علاقة بالتدريس ووزارة التربية والتعليم.



دي كلية تدرس فيها العلوم البحتة، مثل الكيمياء والفيزياء والبيولوجيا والرياضيات.



كلية تدرس فيها نظرية النسب ......





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