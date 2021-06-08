2021/06/08 | 09:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#المنصور_جعفر بحاول هذا النص تأثيل وتمحيص الفرق بين تصورين يكتنفان نشاط كثير من الشيوعيين في وسائط التواصل: تصور لنشاط الشيوعيين في تلك الوسائط وتصور لطبيعة ومهمات استراتيجية الدعاية والإعلام الشيوعي، عسى أن يسهم هذا التأثيل في تنمية الإعلام الشيوعي، وتطوير نشاط الشيوعيين في وساءط التواصل بتجميع قوى كل مجال عمل أو منطبقة سكن وبفرز منبر لكل قضية من القضايا العمل أو لكل قضية من القضايا العامة.



< ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تبعثر الشيوعيين في وسائط التواصل - المنصور جعفر) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تبعثر الشيوعيين في وسائط التواصل - المنصور جعفر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).