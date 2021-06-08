ثمان سنوات مرت علي بيان 3 يوليو 2013 . - محمد حسين يونس

2021/06/08 | 09:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_حسين_يونس القي هذا البيان السيد وزير الحربية القائد العام للقوات المسلحة ..يوم 3 يوليو 2013 ..



ما هو الحصاد بعد ثمان سنوات .من تحكم الجيش في رقابنا ..



و تدجينا ..



و ماذا تم أو تبقي من الوعود .



موقفي من حكم الفاشيست الدينين المطلق عليهم ( الأخوان المسلمين ) معروف ففي 30 أكتوبر 2011 في عز صعودهم كتبت علي الحوار المتمدن تحت عنوان (( الدولة الدينية كابوس )) ((لا أتصور أن يفقد الخمسون مليون ناخب مص ......





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