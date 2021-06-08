مجلس النواب يستعد لإحياء ذكرى ثورة العشرين

2021/06/08 | 09:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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يستعد البرلمان لعقد مؤتمر لإحياء الذكرى 101 لثورة العشرين، يوم الثلاثين من الشهر الجاري، بتبن من لجنة العشائر البرلمانية.



وقال عضو مجلس النواب مضر الازيرجاوي، في تصريحات صحفية، إن “البرلمان وبتبن من لجنة العشائر، سيعقد مؤتمرا كبيرا لإحياء ثورة العشرين في الثلاثين من حزيران الحالي، ولأهمية الحدث التاريخي فأن البرلمان سيعمل على إبرازه بصورة تليق بهذه المناسبة”.

وأضاف، أن “لجنة العشائر النيابية تعمل على تقديم قانون العشائر للقراءة الأولى بمجرد أن يتم الإعلان عن موعد الجلسات”، مبيناً أن “هذا القانون مهم وسيعمل على تنظيم العشائر وعملها من خلال ترتيبها وترتيب أنسابها”.

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