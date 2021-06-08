2021/06/08 | 09:21 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية -قسم مكافحة مخدرات – كركوك، اليوم الثلاثاء، القبض على 7 متهمين بينهم امرأة بتجارة المواد المخدر في المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز أن "مفارز قسم مكافحة مخدرات – كركوك، تمكنت من القبض على 7 متهمين بينهم امرأة بتجارة المواد المخدر وضبطهم بالجرم المشهود، بحوزتهم مادة الكريستال المخدرة وأدوات تستخدم للتعاطي".

واضاف البيان، أن "هذا الواجب جاء بناء عن المعلومات الاستخبارية التي حصلت عليها مفارز المديرية المنتشرة بالمحافظة وكان للتعاون المستمر والمثمر مع المواطنين الذين يقومون بالادلاء بمعلوماتهم عبر الخط الساخن(178) المجاني".

واشار الى انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق أحكام المواد ( 28 / 32 ) مخدرات لينالوا جزائهم العادل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بينهم امرأة.. القبض على 7 متهمين بترويج المخدرات في كركوك) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بينهم امرأة.. القبض على 7 متهمين بترويج المخدرات في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).