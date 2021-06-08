القبض على ارهابي في تلعفر

2021/06/08 | 09:44 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الناطق الاعلامي للقائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول القاء القبض على ارهابي في قضاء تلعفر بمحافظة نينوى.

وقال اللواء رسول في بيان لها اليوم الثلاثاء، انه "بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة تفيد بتواجد أحد الإرهابيين في ناحية العياضية بمحافظة ‫نينوى‬، تمكنت مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة عشر ومفارز شعبة استخبارات ومكافحة إرهاب تلعفر من القاء القبض على الإرهابي (خ س) الذي كان ينشط بما يسمى ولاية الجزيرة في عصابات ‫داعش".

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