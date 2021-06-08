مطالب نيابية باخراج حزب العمال الكردستاني من العراق - عاجل

2021/06/08 | 09:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

دعا رئيس كتلة بيارق الخير النيابية، محمد عثمان الخالدي، اليوم الثلاثاء، إلى اخراج حزب العمال الكردستاني من شمال العراق.

وقال الخالدي في حديث لـ ( بغداد اليوم)، إن "الدستور العراقي كان واضح في منع وجود اي تكتل او حزب او منظمة اجنبية داخل البلاد تشكل خطر على مصالح دول ومنها الجوار"، مؤكدا بأن "حزب العمال الكردستاني منظمة شكلت مشاكل كبيرة من دول الجوار ووجودها في شمال العراق مضرة لمصالح البلاد".

واضاف أن "مصالح العراق تقتضي ابعاد حزب العمال الكردستاني من مناطق الشمال ودعم البيشمركة لأنها جزء من المنظومة الامنية العراقية لافتا الى مجريات الاحداث الاخيرة مثيرة للقلق خاصة مع سقوط ضحايا في صفوف البيشمركة".

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