الحشد الشعبي يقتل مسؤول عبوات داعش بديالى

2021/06/08 | 09:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى اعلن الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، قتل مسؤول عبوات تنظيم داعش الإرهابي قرب زور الوند شمال شرق ديالى.وقال الناطق باسم محور ديالى في الحشد الشعبي، صادق الحسيني، لـ( بغداد اليوم)، ان "قوة قتالية قتلت يوم امس احد مسلحي داعش قرب بساتين شفيق في اطراف حوض زور الوند في ريف قضاء خانقين (105كم شمال شرق بعقوبة) وبعد التدقيق الشامل تبين بانه يدعى ابو نجم البياتي ويسكن احدى قرى منطقة ناريين في اقصى ناحية جلولاء (70كم شمال شرق بعقوبة) وهو مسؤول العبوات في التنظيم".واضاف الحسيني ،ان " القتيل يعد من القيادات المهمة في داعش وقتله يمثل ضربة موجعة للتنظيم".وكانت الوية قتالية من الحشد الشعبي نفذت يوم امس، عملية واسعة في زور نهر الوند قرب خانقين لتعقب خلايا داعش.

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