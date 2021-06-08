مقتل عنصر للبيشمركة بسلاح قناص شمالي دهوك

2021/06/08 | 09:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – كردستان

تعرض احد عناصر البيشمركة، اليوم الثلاثاء، الى القتل بسلاح قناص ، في أحدى القرى الحدودية التابعة لقضاء.

وقال مصدر امني لـ (بغداد اليوم)، انه "لا يعرف حتى الآن ماهي الجهة التي استهدفته".

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