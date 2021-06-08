لاعب إماراتي يرفض عروضاً كثيرة لبيع «كرة مارادونا»

2021/06/08 | 09:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي/ نينا/ عبّر لاعب دبا الفجيرة أحمد الحفيتي عن سعادته بالتواجد مع فريق دبا الفجيرة للموسم الثاني على التوالي، متمنياً أن يكون الموسم المقبل موسماً للصعود واللعب في دوري الخليج العربي، ووصف المردود العام في الموسم الماضي بالجيد رغم أنه لم يتوج بالصعود.وكشف الحفيتي عن تلقيه اتصالات كثيرة من مهتمين لشراء «كرة الكريستال» التي أهداها له مدربه الأسبق في نادي الفجيرة، الأسطورة الأرجنتيني الراحل ديغو أرماندو مارادونا عام 2018، لكنه رفض بيعها لاعتزازه بها، كونها تربطه بأفضل مَن لعب كرة القدم في العالم.وبخصوص هدية الأسطورة مارادونا التي أهداها له، قال الحفيتي: «أعتز بالتدريب تحت إشراف الأسطورة مارادونا عندما كان مدرباً للفجيرة ويومها منحني جائزة (الكرة الكريستال) كأفضل لاعب مواطن في الفريق، ولاتزال الكرة في حوزتي، وتلقيت أخيراً اتصالات عديدة من أجل بيعها لكني أعتز بها كثيراً، ولن أفرط فيها بأي ثمن كونها تربطني بأفضل لاعب في تاريخ كرة القدم والمدرب الذي دربني وساندني وأشاد بي كثيراً»./انتهى

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