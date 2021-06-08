عين حمورابي .. رواية تذهب للتنقيب في بعض المواقع الأثرية

2021/06/08 | 09:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي/ نينا/ صنع عبد اللطيف ولد عبد الله، في روايته «عين حمورابي»، الصادرة حديثا ،تفاصيل عمل سردي كتب ليقرأ بهدوء وتركيز وتمعن، إذ إنه استخدم أسلوباً مختلفاً ومربكاً ومتشعباً يجمع بين الواقع والمتخيل، ويحتاج إلى قارئ ذكي ليكتشف معانيه ويستمتع بجمالياته، فالرواية شائقة في كل أحداثها ومتعطفاتها، ورغم تشابك الخيوط إلا أن الكاتب نجح في الإمساك بها بإتقان شديد، فالسرد ينهض في بنائه الفني وتصاعده الدرامي على تلك الحكايات المتناثرة بحبكة دائرية، تعود في كل مرة إلى نقطة البداية.تدور أحداث الرواية حول وحيد حمراس، الذي يعيش في ألمانيا، ويقرر الرجوع إلى بلده الجزائر مع بعثة ألمانية للتنقيب على بعض المواقع الأثرية، ولكن انتهى به الحال للبحث عن ذاته وذكرياته وتفاصيل حياته السابقة، لكن الكاتب لا يترك قارئ العمل ضحية للتيه، بل يترك له مفاتيح متناثرة في ثنايا النص مفسرة للوقائع والأحداث والمعنى الكامن وراء الحكايات.الرواية وجدت صدى كبيراً في المواقع القرائية المتخصصة، حفل بالآراء المتباينة، لكن هناك شبه إجماع على جودتها وقيمتها الفنية.«سرد ممتع»، هكذا تحدث أحد القراء وهو يتناول جوانب من جماليات العمل، ويقول: «رواية مشوقة ومثيرة بتفاصيل كثيرة، ورغم صعوبتها لكنها حافلة بالغرائبيات والطقوس، الأمر الذي وفر المتعة في العمل»، ويتناول آخر جوانب فنية وتقنية قادت إلى نجاح الرواية، ويقول: «تقوم الرواية في سردياتها وحوارياتها على التداعي الحر؛ أي فيض الذكريات التي يسردها بطل القصة أمام لجنة تحقيق، ليجد القارئ نفسه وقد دخل في تفاصيل رحلة بين الماضي والحاضر، وبين الحقيقة والخيال، والوعي واللاوعي»./انتهى

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