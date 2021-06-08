نائب: ارتفاع اسعار النفط يدعو الحكومة لاتخاذ اجراءات اقتصادية تخدم المواطن

2021/06/08 | 09:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

شدد عضو مجلس النواب النائب فاضل جابر، الثلاثاء، على ضرورة اتخاذ اجراءات اقتصادية حكومية، من خلال استغلال الارتفاع الكبير في اسعار النفط من اجل تقليص نسبة الفقر وانصاف الشرائح المستحقة.

وقال جابر في حديث صحفي، ان “ العراق بحاجة الى خطوة انقاذ اقتصادية كبيرة خصوصا ان الكثير من الشرائح تعاني الفقر، وزادت هذه النسبة بعد الاجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال العام الجاري”.

واضاف ان “الفائض من اسعار النفط يجب ان يستغل بالشكل الامثل كي يستفيد منه المواطن، اضافة الى تسخيره لخدمة الشرائح الفقيرة من ابناء الشعب العراقي”.

وأوضح جابر، ان “النفط تجاوز حاجز الـ 70 دولاراً في حين ان الموازنة قرر فيها سعر برميل النفط عند الـ 45 دولارا، مايوجب على الحكومة اتخاذ اجراءات اقتصادية للتخفيف عن كاهل المواطن واستغلال الفائض من واردات النفط لحل الازمة الاقتصادية الراهنة”.

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