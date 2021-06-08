2021/06/08 | 09:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني وجهت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، دعوة إلى وزارة التربية ‏لإصدار قرار بالدخول الشامل لطلبة السادس الإعدادي.‏ وقال عضو المفوضية، فاضل الغراوي، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ‏إن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حقوق الإنسان تدعو التربية لإصدار قرار يتعلق بالإمتحانات ‏ المركز الخبري الوطني.

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