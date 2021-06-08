ضبط مدير مع موظفيه بالجرم المشهود جنوب العراق

2021/06/08 | 09:58 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، الثلاثاء، عن تصعيدها وتيرة عمليات الضبط "لإيقاع الفاسدين" بالجرم المشهود، لافتة الى ضبط مدير ضريبة و4 موظفين في ميسان على خلفية بلاغات "تلقي رشى" في عملية وصفتها بـ"المهمة".

وقالت الهيئة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (8 حزيران 2021)، ان "ملاكاتها في مديريات ومكاتب التحقيق التابعة لها في عموم محافظات العراق صاعدت من وتيرتها لإيقاع الفاسدين والمتلاعبين بقوت الشعب والمبتزين لمراجعي الدوائر الخدمية".

واضاف البيان، انه "في واحدة من العمليات المهمة التي نفذتها ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في محافظة ميسان والتي تحركت فور تلقيها بلاغات من مراجعين عن وجود حالات مساومة وتلقي رشى وتواطؤ بين موظفي دائرة ضريبة المحافظة وعدد من المعقبين وتلقي هدايا، انتقلت ملاكات المكتب إلى مقر دائرة ضريبة المحافظة لتنفيذ أوامر القبض الصادرة بحق مدير الدائرة وأربعة من الموظفين الذين وردت بحقهم تهم التواطؤ وأخذ الرشى".

واوضح البيان، ان "دائرة التحقيقات في الهيئة نفذت بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون، القبض على مدير ضريبة ميسان و4 من الموظفين الآخرين على خلفية التهم الموجهة إليهم"، مبينا انه "سيق المتهمون إلى محكمة التحقيق المختصة التي قررت بدورها توقيفهم على ذمة التحقيق استنادا إلى أحكام المادة (307) من قانون العقوبات".

واشار الى ان "العملية نفذت على خلفية التحقيقات الأولية مع معقبين اثنين يعملون دون وكالات رسمية، حيث تم ضبطهم صحبة (10) معاملات، إذ اعترفوا بإقدامهم على إعطاء رشى ومبالغ مالية وهدايا إلى مجموعة من موظفي دائرة ضريبة ميسان (ومنهم مدير الدائرة) مقابل تمشية المعاملات".

وبحسب البيان، فقد شهدت الأيام القربية الماضية "تنفيذ العديد من عمليات الضبط النوعية في محافظات العراق المختلفة نفذتْها ملاكات مديريات ومكاتب تحقيق الهيئة في محافظات العراق المختلفة، منها: تنفيذ مذكرة قبض بحق المدير العام للشركة العامة للمنتجات الغذائية على خلفية ضبط أوليات عقد مبرم بين الشركة وإحدى الشركات الأهلية لتأهيل وتشغيل رصيف (11) في ميناء أم قصر الجنوبي" .

N.A

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