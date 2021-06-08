نائب يكشف عن رغبة كتل سياسية بـعدم اجراء الانتخابات المبكرة

2021/06/08 | 09:58 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكد النائب علي البديري، عدم رغبة بعض الكتل السياسية باجراء الانتخابات المبكرة، مشيرا الى ان الكتل التي تطعن بقانون الانتخابات لا تصرح بانها من قدمت الطعن للقضاء.

وقال البديري، في حديث لـجريدة الصباح، اليوم (8 حزيران 2021) أن "الكتل التي تطعن بقانون الانتخابات في المحكمة الاتحادية لا تصرح بأنها من قامت بتقديم الطعون، وإلى الآن هذه الطعون يتم تداولها في الإعلام من دون ذكر اسم الكتلة أو من دون توضيح رسمي من هي الكتلة التي قدمت الطعن".

واضاف أن "قسما من الكتل السياسية غير راغبة بإجراء الانتخابات المبكرة كما أنها غير راضية عن قانون الانتخابات الذي ينص على الدوائر المتعددة".

وكان النائب عن اللجنة القانونية النيابية سليم همزة، قد رجح في وقت سابق، تأجيل الانتخابات عن موعدها المحدد بسبب طعن بعض الكتل والقوى السياسية بقانون الانتخابات، المقرر اجراؤها في تشرين الأول من العام الحالي.

وقال همزة في تصريح لـNRT عربية، إن "بعض القوى السياسية قدمت طعنا إلى المحكمة الاتحادية ببعض مواد وفقرات قانون الانتخابات المخالفة للدستور، وهذا سيؤدي إلى تأجيل إجراء الانتخابات البرلمانية من 4 الى 5 اشهر".

واضاف أن "المحكمة الاتحادية ستنظر في الطعن وستعيده الى البرلمان لتعديل بعض فقراته وهذا بالتأكيد سيأخذ وقت لذلك هناك احتمال كبير بتأجيل الانتخابات بموعدها المقرر في الشهر الـ10 من السنة الحالية."

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