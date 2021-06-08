كوجر: الرطوبة وأرضية الملعب حالا دون زيادة غلة الأهداف

2021/06/08 | 10:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – حسين عمار كشف رئيس وفد المنتخب وعضو الهيأة التطبيعية أحمد كوجر عن أسباب عدم زيادة غلة الأهداف في مباراة المنتخب العراقي أمام نظيره الكمبودي التي انتهت بفوز منتخبنا الوطني بـ 4 أهداف مقابل هدف واحد . وقال كوجر في تصريح لوكالة الأنباء العراقية ( واع ) اليوم الثلاثاء: إن " أرضية الملعب والرطوبة العالية أثرتا بشكل سلبي على أداء اللاعبين، وهذا الأمر تم ذكره من المدرب"، مؤكداً أن "المنتخب حصل على النقاط الثلاث وهو أمر مهم وكانت هناك أخطاء بسيطة ،والمدرب شخصها ".وأضاف كوجر أن "مباراة يوم أمس دخلت في مرحلة النسيان ،ويجب التحضير جيداً للمباراة المقبلة أمام هونغ كونغ التي ستكون الفاصلة بعد خسارة منتخب البحرين من إيران وأمل التأهل أصبح بين المنتخب العراقي والإيراني خصوصاً بعد أن قفز المنتخب الإيراني لوصافة المجموعة والمباراة القادمة ستكون الفاصلة ،ومن سينال المركز الاول والثاني".

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