"سفاح البلقان" يواجه الحكم النهائي أمام المحكمة الدولية اليوم

2021/06/08 | 10:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يصدر القضاة الدوليون في لاهاي الثلاثاء حكمهم بشأن الاستئناف الذي تقدّم به القائد العسكري السابق لصرب البوسنة راتكو ملاديتش ضد الحكم بالسجن مدى الحياة الصادر بحقه بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال حرب البوسنة من 1992 حتى 1995.

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