2021/06/08 | 10:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني كشفت الخبيرة الروسية المتخصصة بتكنولوجيا الهواتف الذكية، أنستاسيا أليتشيفا، ‏عن أبرز العلامات التي تشير إلى احتضار الهاتف ونهايته‎.‎ وعددت الخبيرة الروسية أليتشيفا بحسب موقع “1‏prime ‎‏ الروسي”، العلامات ‏الخمس الأساسية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكشف عن أبرز علامات احتضار وموت “الهاتف الذكي”‏ المركز الخبري الوطني.

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