استشهاد عنصر من البيشمركة في زاخو

2021/06/08 | 10:15 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استشهد عنصر من قوات البيشمركة بنيران قناص في قرية بهير التابعة لقضاء زاخو بمحافظة دهوك اليوم الثلاثاء.

وقال مراسل PUKmedia، في دهوك ان عنصرا من قوات البيشمركة يدعى رزوان محمد علي استشهد صباح اليوم في قرية بهير التابعة لناحية دركار في زاخو بنيران قناص اثناء تأديته مهامه، موضحا ان البيشمركة كان منشغلا مع زملائه بنصب نقطة عسكرية مع قوات حرس الحدود، مشيرا الى بدء التحقيق في الحادث لمعرفة ملابساته.

PUKmedia / زيرڤان كوللي

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