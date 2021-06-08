القبض على تسعة دواعش غرب الموصل

2021/06/08 | 10:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا / القت شرطة نينوى القبض على تسعة داعش غرب الموصل.وقال مصدر في شرطة نينوى للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا /ان"القوات الامنية شنت عملية مداهمة وتفتيش عن المطلوبين في بلدة بادوش وقرية اسكي موصل في محور غرب الموصل اسفرت عن القبض على تسعة مطلوبين."/انتهى

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