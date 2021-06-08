بافل طالباني يدعو الامم المتحدة الى يكون لها دور مهم وفعال في عملية مراقبة الانتخابات وانجاح التجربة الديمقراطية في البلد

2021/06/08 | 10:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ دعا الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني الامم المتحدة الى يكون لها دور مهم وفعال في عملية مراقبة الانتخابات وانجاح التجربة الديمقراطية في البلد.وذكر موقع الاتحاد الوطني الكردستاني اليوم ان , طالباني التقى في بغداد الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت واكد مساندته التنسيق والتفاهم بين القوى والاطراف الكردستانية مبينا ان على الجميع السعي للحفاظ على كيان الاقليم وأن نكون شركاء حقيقيين في الادارة وعملية اتخاذ القرار في القضايا المصيرية، مشيرا الى مساندة المساعي الدولية التي تهدف الى تطوير تجربة اقليم كردستان".وبشان الانتخابات فى العراق، شدد طالباني على انتخابات حرة ونزيهة ودعا الامم المتحدة بأن يكون لها دور مهم وفعال في عملية مراقبة الانتخابات وانجاح التجربة الديمقراطية في البلد ".وبحسب الموقع تطرق الجانبان خلال اللقاء الى مبدأ التعايش وقبول الآخر، واكدا اهمية احياء روح الوئام ما بين جميع الاقوام والمكونات، واعلنا بأن الجميع يستطيعون أن يشاركوا في بناء بلد آمن ومستقر والعمل من اجل المصالح العليا للبلاد"./انتهى2

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