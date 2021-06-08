المساري: تحالف تقدم يطمح لتجديد ولاية الحلبوسي

2021/06/08 | 10:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف القيادي في تحالف تقدم، احمد المساري، عن الطموح لتجديد ولاية محمد الحلبوسي لرئاسة مجلس النواب، فيما اكد بان الفرصة سانحة للتغيير.

وقال المساري لبرنامج “عالمسطرة” بثته قناة الفرات الفضائية، الللية ان” تقدم يسعى للنجاح في الانبار وبقية المحافظات، ونريد اعادة تجربة الحلبوسي الناجحة في الانبار بمناطق اخرى منها العاصمة بغداد”.

واضاف ان” الحلبوسي لم يستغل منصبه سياسيا وجميع الاتهامات جاءت لقرب الانتخابات، ومتفائلون من الانتخابات المقبلة التي تعد افضل بكثير من سابقاتها وهناك تفاؤل شعبي”.

واشار السماري الى ان” جماعات السلاح قد ترهب الناخبين ونخشى شراء الذمم بالمال السياسي”، مطالباً” برقابة دولية مشددة والحكومة بحماية العملية الانتخابية لضمان نزاهتها”، مبدياً” تخوفه من الاستحواذ على مقاعد نيابية عبر التزوير وبان هناك من يعول على شراء الذمم”.

وبما يخص الحملة الممنهجة للعزوف عن الانتخابات، قال المساري” كل من يدعو الى العزوف عن الانتخابات هو متوافق مع القوى الفاسدة والملتوية وسيفتح الباب لعودة الفاسدين”، موضحاً” المشاركة في الانتخابات تكريم لدماء حراك تشرين ولا سبيل لتغيير الاوضاع في العراق الا بصناديق الاقتراع والشارع العراقي هو من سيحسم الخيارات بشان فوز المرشحين”.

واشار الى” محاولة تقدم الحصول على رئاسة البرلمان والتجديد للحلبوسي كونه منصب مهم جداً، فرئاسة الجمهورية خالية من الصلاحيات لعدم تشريع قانون السلطة التنفيذية”، مشداً” بضرورة التنافس الانتخابي الشريف بين المرشحين”.

وعن ملف المغيبين والمعتقلين بين المساري” لدينا 12 الف مغيب من المناطق السنية 1800 منهم من الرزازة وسلمت جميع الاسماء الى رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي واجرينا قاعدة بيانات كاملة.

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