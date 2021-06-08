الذهب يهبط بفعل ارتفاع الدولار والأنظار على التضخم الأميركي

2021/06/08 | 10:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

انخفض الذهب الثلاثاء ، مع صعود الدولار، بينما يترقب المستثمرون بحذر بيانات اقتصادية من المقرر أن تصدر هذا الأسبوع لتقييم ضغوط التضخم وموقف مجلس الفدرالي الأميركي تجاه السياسة النقدية.

ونزل الذهب في التعاملات الفورية 0.1% إلى 1896.94 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:05 بتوقيت غرينتش، بينما استقر الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة عند 1899.10 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1% مقابل منافسيه ما يزيد تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

على صعيد المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.3% إلى 27.78 دولار للأونصة، وكسب البلاديوم 0.2% إلى 2838.28 دولار، في حين نزل البلاديوم 0.5% إلى 1167.18 دولار.

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