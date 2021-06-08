خلاف على مجرى نهر يفجر نزاعاً عشائرياً في ذي قار وسقوط ضحايا

2021/06/08 | 10:29 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - ذي قار

قتل شخص وأصيب ثلاثة آخرين إثر نزاع عشائري بقضاء سوق الشيوخ جنوب محافظة ذي قار.

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وقال مصدر أمني لـ"ناس"، (7 أيار 2021)، إن "نزاعا نشب بين عشيرتين في منطقة البوصيبح بقضاء سوق الشيوخ، واستخدمت فيه الأسلحة الخفيفة والمتوسطة مما أسفر عن مقتل شخص واحد وهو منتسب أمني بشرطة النفط، وإصابة 3 آخرين، كحصيلة اولية للنزاع".

وأضاف، أن "الشرطة توجهت لمحل النزاع وحاولت بسط سيطرتها عليه وفضه، إلا أن هناك إطلاق نار عشوائي وكثيف في المنطقة يحول دون بسط الأمن".

وأشار المصدر، إلى أنه "تم اعتقال القاتل خلال الـ24 ساعة الماضية".

وبشأن بسبب النزاع العشائري، لفت إلى أنه "كان بسبب خلاف على مجري نهر".

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