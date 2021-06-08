قطعات من الجيش العراقي تدخل الى محافظة دهوك

2021/06/08 | 10:29 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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افاد مراسل NRT عربية، الثلاثاء، بدخول قوات تابعة للحكومة الاتحادية برفقة البيشمركة الى حدود قضاء زاخو في دهوك، بعد تعرض قوات البيشمركة التابعة للاقليم لهجوم مسلح في المنطقة.

وذكر مراسلنا اليوم (8 حزيران 2021) ان "قوات الحكومة الاتحادية توجهت نحو قضاء زاخو بعد وقت قليل من تعرض البيشمركة الى هجوم مسلح ادى لسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفها".

من جانبه نفى المتحدث باسم حزب العمال الكوردستاني، اقدام قوات الحزب على شن اي هجوم ضد البيشمركة.

يتبع..

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