2021/06/08 | 10:41 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بسبب شبهات فساد..رفض ترشيح نوري الدليمي لمنصب وكيل هيئة الحج والعمرة

كشف مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، عن رفض ترشيح وزير التخطيط السابق نوري الدليمي، الى منصب وكيل هيئة الحج والعمرة، فيما كشف سبب هذا الرفض.

وقال المصدر، ان "جهة سياسية قامت بترشيح وزير التخطيط السابق نوري الدليمي، الى منصب وكيل هيئة الحج والعمرة، لكن هذا الترشيح قوبل برفض سياسي وكذلك حكومي، بسبب وجود شبهات فساد على الدليمي خلال فترة توليه وزارة التخطيط".

وبين المصدر ان "الشبهات على وزير التخطيط السابق نوري الدليمي، من خلال اخذه نسبة من مشاريع الاستثمار، التي تمنح لشركات محلية أو أجنبية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بسبب شبهات فساد.. رفض ترشيح نوري الدليمي لمنصب وكيل هيئة الحج والعمرة) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بسبب شبهات فساد.. رفض ترشيح نوري الدليمي لمنصب وكيل هيئة الحج والعمرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).